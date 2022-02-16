Екатеринбурженка оформила кредит на свою знакомую без ее ведома
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали сотрудницу банка, которая, по версии правоохранителей, оформила кредит на свою знакомую без ее ведома. Афера вскрылась после того, как потерпевшей начали приходить уведомления о необходимости оплатить задолженность.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сотрудница банка оформила кредит на свою знакомую из Верхней Пышмы, используя ее документы и личные данные.
«Она получила кредит на неименную карту, а затем обналичила заемные деньги и впоследствии потратила их на личные нужды. Сумма ущерба от ее противоправных действий составила порядка 400 тысяч рублей», – сообщили в пресс-группе.
После того, как причастность сотрудницы к хищению была доказана сотрудниками ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействию коррупции) городского УМВД, женщина созналась в содеянном.
В отношении нее было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Теперь ей грозит наказание на срок до 6 лет лишения свободы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сотрудница банка оформила кредит на свою знакомую из Верхней Пышмы, используя ее документы и личные данные.
«Она получила кредит на неименную карту, а затем обналичила заемные деньги и впоследствии потратила их на личные нужды. Сумма ущерба от ее противоправных действий составила порядка 400 тысяч рублей», – сообщили в пресс-группе.
После того, как причастность сотрудницы к хищению была доказана сотрудниками ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействию коррупции) городского УМВД, женщина созналась в содеянном.
В отношении нее было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Теперь ей грозит наказание на срок до 6 лет лишения свободы.
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