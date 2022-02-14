В екатеринбургской исправительной колонии обнаружено тело насиловавшего школьниц депутата от «Единой России»
Предварительно, он покончил с собой
Криминал
Тело Владимира Барыкина обнаружили сегодня в медико-санитарной части исправительного учреждения. Предварительно, Барыкин покончил с собой. Погибшему было 70 лет.
Барыкин, будучи депутатом думы Байкаловского района, совершил целый ряд насильственных преступлений сексуального характера, в том числе в отношении школьницы, не достигшей 14 лет. Всего ему вменяли 17 эпизодов.
11 февраля Ирбитский районный суд вынес ему приговор – 18 лет лишения свободы.
Владимир Барыкин был депутатом Байкаловской думы с 2005 по 2021 год, в последние два созыва его выдвигала партия «Единая Россия». После задержания Барыкина в ноябре 2020 года секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий призвал членов фракции «Единой России» в Байкаловской думе добиться снятия обвиняемого с поста председателя думской комиссии по социальным вопросам и благоустройству.
До суда Барыкин находился под домашним арестом – апелляция отменила решение о помещении его в СИЗО.
Барыкин, будучи депутатом думы Байкаловского района, совершил целый ряд насильственных преступлений сексуального характера, в том числе в отношении школьницы, не достигшей 14 лет. Всего ему вменяли 17 эпизодов.
11 февраля Ирбитский районный суд вынес ему приговор – 18 лет лишения свободы.
Владимир Барыкин был депутатом Байкаловской думы с 2005 по 2021 год, в последние два созыва его выдвигала партия «Единая Россия». После задержания Барыкина в ноябре 2020 года секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий призвал членов фракции «Единой России» в Байкаловской думе добиться снятия обвиняемого с поста председателя думской комиссии по социальным вопросам и благоустройству.
До суда Барыкин находился под домашним арестом – апелляция отменила решение о помещении его в СИЗО.
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