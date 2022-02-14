Наркомана из Талицы на 8 лет отправили за решётку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Талицкий районный суд приговорил жителя Талицы Романа Султанова к 8 годам лишения свободы. Этот срок он будет отбывать в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд приговорил его к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей.Такое наказание уралец получил за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Данное преступление было совершенно Султановым год назад, прошлым январём. К нему обратился знакомый из посёлка Тугулым с просьбой достать для него мефедрон. Сделка была осуществлена по интернету – Султанов вышел с помощью планшета на барыгу, а когда тот отправил ему координаты «закладки», в свою очередь выслал электронным способом денежное вознаграждение за столь «ценную» информацию. Оплата осуществлялась им с пластиковой карты жены его знакомого. Выступив, таким образом, посредником, Султанов в качестве платы за труды тяжкие взял часть наркотиков себе, а остальные передал заказчику.Пресс-служба прокуратуры Свердловской области уточняет, что приобретатель синтетического наркотика тоже признан виновным и осуждён в другом процессе, который прошёл в Тугулымском районном суде.