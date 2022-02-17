В Екатеринбурге осудили трех цыган за кражу денег у пенсионерки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге трем цыганам вынесли приговор по уголовному делу о кражи денег у пенсионерки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Днем 17 декабря 2020 года сообщники звонили на стационарные телефоны пенсионеров по имеющимся у них данным. Один из мошенников дозвонился до екатеринбурженки 1927 года рождения. Убедившись, что женщина находится в квартире, злоумышленники направили к ее дому.Мошенница вновь позвонила пенсионерке, представилась сотрудницей управления соцзащиты населения и попросила впустить в квартиру двух сотрудников учреждения. Введенная в заблуждение екатеринбурженка разрешила им войти в квартиру.Под вымышленным предлогом замены денег пенсионерку попросили продемонстрировать купюру из ее сбережений. Женщина прошла к трельяжу, достала кошелек и извлекла одну купюру номиналом 5 тысяч рублей. Вернувшись на кухню, она показала пришедшим деньги.Заметив откуда пенсионерка доставала деньги, одна из соучастниц стала отвлекать пенсионерку, а вторая прошла к трельяжу и достала из кошелька 426 тысяч рублей, заменив их подготовленными заранее сувенирными купюрами, не имеющими материальной ценности. После этого злоумышленники покинули квартиру.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил одной из виновных наказание в виде четырех лет лишения свободы, ее сообщнице – в виде пяти лет лишения свободы, а мужчине – в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчина – в исправительной колонии строгого режима.