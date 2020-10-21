В Екатеринбурге изъяли поддельную партию алкоголя и сигарет
Криминал
В Екатеринбурге оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при содействии активистов проекта «Народный контроль» «Единой России» выявили склад, откуда реализовывалась поддельная алкогольная продукция и сигареты.
Склад находился в гаражном кооперативе на улице Ангарской. Сотрудники полиции приехали как раз в то время, когда к гаражу подъехал автомобиль для разгрузки.
Сотрудниками полиции изъято из гаража 1330 бутылок алкоголя и 950 пачек сигарет.
«Владелец гаража признался правоохранителям, что приобретает алкогольную продукцию в одном из регионов России, а сигареты на рынках Екатеринбурга. Реализовывал товар в киосках и небольших магазинах», – рассказал координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.
Склад находился в гаражном кооперативе на улице Ангарской. Сотрудники полиции приехали как раз в то время, когда к гаражу подъехал автомобиль для разгрузки.
Сотрудниками полиции изъято из гаража 1330 бутылок алкоголя и 950 пачек сигарет.
«Владелец гаража признался правоохранителям, что приобретает алкогольную продукцию в одном из регионов России, а сигареты на рынках Екатеринбурга. Реализовывал товар в киосках и небольших магазинах», – рассказал координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.
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