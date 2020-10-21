В Нижнем Тагиле сотрудник ритуального агентства обвиняется в убийстве

14.08 Понедельник, 26 октября 2020
Криминал
Фото: СКР по Свердловской области
В Нижнем Тагиле СКР возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, работающего сотрудником ритуального агентства, который обвиняется в умышленном тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, вечером 12 октября мужчины вместе со знакомым решил распить спиртное в квартире дома по улице Юности. Они приобрели алкоголь и, не успев дойти до жилища, встретили на улице ранее незнакомого гражданина, у которого тоже при себе была выпивка. Пообщавшись с гражданином, мужчины предложили ему распить спиртное совместно. Вскоре они втроем оказались за одним столом в квартире обвиняемого.

Во время застолья у новоиспеченных знакомых возник конфликт, в ходе которого обвиняемый причинил своему оппоненту несколько ножевых ранений. Третий участник застолья — знакомый обвиняемого — предложил вызвать для пострадавшего «скорую помощь». Однако хозяин квартиры не позволил ему этого сделать, опасаясь привлечения к ответственности. Утром следующего дня, когда потерпевший был еще жив, знакомый обвиняемого вновь предложил оказать ему помощь, однако обвиняемый опять отказался. Тогда свидетель покинул место происшествия.

Потерпевший скончался через непродолжительное время. Тогда обвиняемый решил скрыть его тело, воспользовавшись, «служебным положением». Он подъехал к подъезду на транспортном средстве агентства ритуальных услуг, дождался, пока за его действиями никто не будет наблюдать, перенес тело погибшего в машину и вывез на кладбище. На одном из заброшенных захоронений, обвиняемый и закопал тело потерпевшего.



В рамках расследования уголовного дела обвиняемый указал место сокрытия потерпевшего. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Также продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемый заключения под стражу.

– Протокол явки с повинной от подозреваемого мужчины по имени Альберт поступил в дежурную часть полиции Нижнего Тагила в минувшую пятницу, в 22.30. Чтобы смягчить себе наказание за совершенный грех, местный житель принял верное решение о сотрудничестве с сыщиками МВД и следователями СКР. У него уже есть опыт пребывания в пенитенциарных учреждениях системы ГУФСИН. В декабре 2011 года он освободился из колонии Каменск-Уральского, где отбывал срок за причастность к кражам. А в 2017 году он привлекался к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Возможной причиной того, что товарищ по застолью был зверски лишен жизни, стало бесцеремонное использование потерпевшим в общении неприемлемых для представителей криминальной среды выражений, одно из которых, вероятно, и явилось роковым. Когда стало очевидно, что собутыльник не подает признаков жизни, его тело было упаковано в большой черный пакет, используемый похоронными агентствами при вывозке тел, и спрятано за диван. Целых два дня подозреваемый размышлял, что делать с «вещдоком». А когда придумал план избавления от основной «улики», привез ее в окрестности села Николо-Павловское, а там спрятал в неухоженную могилу с покосившимся крестом, тщетно надеясь, что на этом его проблемы закончатся. Вскоре сыщикам уголовного розыска и нашим коллегам из СКР удалось установить тайное захоронение и извлечь сокрытое тело, – рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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