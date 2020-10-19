Екатеринбурженка оформила кредиты на 800 тысяч из-за телефонных аферистов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге зарегистрирован очередной случай «работы» телефонных мошенников. Местная жительница оформила сразу несколько кредитов на сумму более 800 тысяч рублей по просьбе телефонных аферистов, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он заявил, что «ведомство» успешно провело операцию по предотвращению хищения денег с её счета и предложил ей помочь в раскрытии преступления. Следуя инструкциям афериста, она оформила кредиты на общую сумму 843 886 рублей и перевела сумму на указанные им счета.Позже женщина поняла, что её обманули.В МВД предупреждают что нельзя передавать или переводить свои деньги незнакомым лицам. При возникновении подобных ситуаций стоит немедленно закончить беседу с аферистами, сообщить об этом по официальным телефонам клиентской службы банка и в полицию.