В Серове будут судить женщину, обвиняемую в краже денег у своего знакомого

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Серове полиция направила в суд уголовное дело о краже 15 тысяч рублей. Деньги похитила со счета своего знакомого жительница поселка Красноярка.Как рассказали в МО МВД России «Серовский», пострадавший обратился в полицию 26 сентября. Было установлено, что мужчина и женщина познакомились в соцсетях и решили встретиться в квартире пострадавшего.«Пара распивала алкоголь, а после выпитого мужчина и женщина вместе отправились в магазин, где приобрели спиртное и продукты питания. Женщина заметила, что компаньон убрал банковскую карту в карман куртки. После возвращения и принятия очередной порции спиртного на грудь мужчина уснул. Гостья тут же воспользовалась данной ситуацией», - сказала следователь отдела полиции Серова майор юстиции Елена Кобелева.С помощью сотового телефона она перевела себе на счет деньги и скрылась. Пропажу мужчина обнаружил утром.Подсудимая полностью возместила потерпевшему ущерб.