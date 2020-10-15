Екатеринбурженка взяла в кредит 335 тысяч рублей из-за аферистов
Криминал
В Екатеринбурге аферисты убедили женщину оформить кредит под надуманным предлогом. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по г. Екатеринбургу, сумма ущерба составила 335 тысяч рублей.
Неизвестные позвонили женщине 21 октября и представились сотрудниками банка. Они спросили, не оформляла ли она кредит, и убедили женщину оформить займ, чтобы якобы отследить действия злоумышленников. В итоге свердловчанка оформила кредит на крупную сумму.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Неизвестные позвонили женщине 21 октября и представились сотрудниками банка. Они спросили, не оформляла ли она кредит, и убедили женщину оформить займ, чтобы якобы отследить действия злоумышленников. В итоге свердловчанка оформила кредит на крупную сумму.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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