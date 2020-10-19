Жителя Краснотурьинска признали виновным в убийстве, совершенном из-за шутки

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске 39-летнего местного жителя признали виновным в убийстве. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, преступление свердловчанин совершил из-за обидной шутки.Инцидент случился 2 ноября 2019 года. Свердловчанин на улице разыскивал возможных собутыльников, встретил незнакомых мужчину и женщину, которые предложили выпить в гостях у мужчины. Позже в ходе застолья хозяин жилища стал подшучивать над подсудимым. Тот посчитал шутки оскорбительными и стал его избивать. От повреждений мужчина скончался на месте.Злоумышленник же прибыл в свой садовый домик и сжег в печке одежду со следами крови. Позже следователи обнаружили в печке металлическую фурнитуру от сожженной одежды, которая стали уликами.Мужчине назначили 9 лет исправительной колонии строгого режима.