Жителя Краснотурьинска признали виновным в убийстве, совершенном из-за шутки
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Краснотурьинске 39-летнего местного жителя признали виновным в убийстве. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, преступление свердловчанин совершил из-за обидной шутки.
Инцидент случился 2 ноября 2019 года. Свердловчанин на улице разыскивал возможных собутыльников, встретил незнакомых мужчину и женщину, которые предложили выпить в гостях у мужчины. Позже в ходе застолья хозяин жилища стал подшучивать над подсудимым. Тот посчитал шутки оскорбительными и стал его избивать. От повреждений мужчина скончался на месте.
Злоумышленник же прибыл в свой садовый домик и сжег в печке одежду со следами крови. Позже следователи обнаружили в печке металлическую фурнитуру от сожженной одежды, которая стали уликами.
Мужчине назначили 9 лет исправительной колонии строгого режима.
Инцидент случился 2 ноября 2019 года. Свердловчанин на улице разыскивал возможных собутыльников, встретил незнакомых мужчину и женщину, которые предложили выпить в гостях у мужчины. Позже в ходе застолья хозяин жилища стал подшучивать над подсудимым. Тот посчитал шутки оскорбительными и стал его избивать. От повреждений мужчина скончался на месте.
Злоумышленник же прибыл в свой садовый домик и сжег в печке одежду со следами крови. Позже следователи обнаружили в печке металлическую фурнитуру от сожженной одежды, которая стали уликами.
Мужчине назначили 9 лет исправительной колонии строгого режима.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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