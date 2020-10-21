В Екатеринбурге будут судить школьника, напавшего на учительницу с молотком

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 16-летнего школьника, напавшего на учительницу с молотком.Инцидент случился минувшей зимой, об этом сообщает Е1. Предполагается, что ученик школы №24 совершил покушение на убийство после выговора от учителя из-за невыученного стихотворения. Поскольку подсудимый – несовершеннолетний, процесс будет проходить в закрытом режиме.