В Екатеринбурге будут судить школьника, напавшего на учительницу с молотком
Криминал
Фото: Е1
В Екатеринбурге будут судить 16-летнего школьника, напавшего на учительницу с молотком.
Инцидент случился минувшей зимой, об этом сообщает Е1. Предполагается, что ученик школы №24 совершил покушение на убийство после выговора от учителя из-за невыученного стихотворения. Поскольку подсудимый – несовершеннолетний, процесс будет проходить в закрытом режиме.
Инцидент случился минувшей зимой, об этом сообщает Е1. Предполагается, что ученик школы №24 совершил покушение на убийство после выговора от учителя из-за невыученного стихотворения. Поскольку подсудимый – несовершеннолетний, процесс будет проходить в закрытом режиме.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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