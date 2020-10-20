Оперативники свердловского УСБ ГУ МВД ликвидировали цех по производству «палёнки»

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Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии выявлена и пресечена деятельность подпольного цеха, в котором бутлегеры занимались незаконным производством, немаркированной алкогольной продукции, реализуемой затем на территории Екатеринбурга и соседних городов. Спецоперация проходила под руководством начальника УСБ полковника Валентина Зенкова.Как сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, цех находился в поселке Прохладный Белоярского района. Представители МВД задержали четыре гражданина из ближнего зарубежья, арендовавших данное помещение. При осмотре сыщики обнаружили большое количество сомнительного качества водки, коньяка и вина с такими известными наименованиями, как «Старый Кенигсберг», «Нефть», «Золото», «Абсолют», «Хортица», «Талка» и «Киндзмараули».Здесь же располагались емкости со спиртосодержащей жидкостью, системы для приготовления суррогата, наклейки, картонные коробки с пробками, колпачками, пустая тара различной емкости и два грузовых автомобиля. Производился товар в антисанитарных условиях, с использованием технического спирта, жидкой карамели и эссенции.«По данному факту органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство. Так же проверяется причастность задержанных лиц к хранению изготовленной алкогольной продукции в Екатеринбурге в двух складских помещениях на улицах Маневровой, 31, и Монтажников,8, где оперуполномоченные УСБ ГУ МВД области конфисковали свыше 30 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции», - отметил полковник Горелых.Одному из фигурантов дела, подозреваемому в организации незаконного бизнеса, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.