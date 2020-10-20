Оперативники свердловского УСБ ГУ МВД ликвидировали цех по производству «палёнки»

17.45 Пятница, 23 октября 2020
Криминал
Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии выявлена и пресечена деятельность подпольного цеха, в котором бутлегеры занимались незаконным производством, немаркированной алкогольной продукции, реализуемой затем на территории Екатеринбурга и соседних городов. Спецоперация проходила под руководством начальника УСБ полковника Валентина Зенкова.

Как сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, цех находился в поселке Прохладный Белоярского района. Представители МВД задержали четыре гражданина из ближнего зарубежья, арендовавших данное помещение. При осмотре сыщики обнаружили большое количество сомнительного качества водки, коньяка и вина с такими известными наименованиями, как «Старый Кенигсберг», «Нефть», «Золото», «Абсолют», «Хортица», «Талка» и «Киндзмараули».



Здесь же располагались емкости со спиртосодержащей жидкостью, системы для приготовления суррогата, наклейки, картонные коробки с пробками, колпачками, пустая тара различной емкости и два грузовых автомобиля. Производился товар в антисанитарных условиях, с использованием технического спирта, жидкой карамели и эссенции.



«По данному факту органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство. Так же проверяется причастность задержанных лиц к хранению изготовленной алкогольной продукции в Екатеринбурге в двух складских помещениях на улицах Маневровой, 31, и Монтажников,8, где оперуполномоченные УСБ ГУ МВД области конфисковали свыше 30 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции», - отметил полковник Горелых.

Одному из фигурантов дела, подозреваемому в организации незаконного бизнеса, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото предоставлено В.Н. Горелых
© Вечерние ведомости
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