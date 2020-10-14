В Екатеринбурге задержали сотрудника ГИБДД на Audi-двойнике

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали командира роты из ГИБДД, когда тот ехал на Audi Q5 с московскими номерами. Об этом сообщает ЕАН.Оказалось, что иномарка не стоит на регистрационном учете и имеет номер-двойник. Оригинал находится в Москве. Капитан затруднился объяснить, откуда у него этот автомобиль.Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию поступил сигнал о том, что жительница Москвы стала получать штрафы за нарушения ПДД в Екатеринбурге. Сотрудники областного главка МВД совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД взяли в разработку данные сведения. Полиции удалось выйти на человека, который ездил на Audi с такими же номерами, как женщина из Москвы. По данному факту проводится проверка– Если установят, что капитан нарушил закон, последуют необходимые в таких ситуациях меры реагирования, а собранные материалы направят в СК для принятия процессуального решения. Сейчас машину с подозрительным vin-кодом поместили на спецстоянку, а в отношении водителя Audi с московскими номерами заведены два дела, по ч. 1 ст. 12.3 КоАП «Управление транспортным средством без регистрационных документов» и по ч. 2 ст. 12.37 «Управление автомобилем без полиса ОСАГО», – отметил полковник Горелых.