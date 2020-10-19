В Екатеринбурге супруг сломал жене плечевую кость за распитие пива во дворе

© Вечерние ведомости

В Екатеринбурге конфликт между мужей и женой перерос в уголовное дело в отношении главы семейства. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возлюбленной.По информации veved.ru, события происходили в один из жарких вечеров в июле этого года. 40-летняя женщина, продавец супермаркета «Пятерочка», распивала со знакомыми пиво во дворе своего дома на улице Щербакова. Возвращавшийся с работы супруг сказал ей, что пора идти домой – то ли приревновал пьяную жену к собутыльникам, то ли ему стало стыдно за её поведение.Женщина ответила, что домой идти не собирается, после чего супруг схватил ее и повалил на землю, а затем буквально на руках отнес в квартиру, где несколько раз ударил, в том числе по лицу.Протрезвев на следующее утро, она обратилась за медицинской помощью в травмпункт, где у нее выявили перелом плечевой кости. Об обстоятельствах травмы она проговорилась врачам, которые следуя инструкциям, тут же сообщили об этом в полицию.