Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет

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В Екатеринбурге оперативники ОБОП задержали находящегося в федеральном розыске мужчину, скрывшегося от правосудия в ноябре 2018 года – он проходил по уголовному делу о вымогательстве 7 миллионов рублей, но в ходе судебного разбирательства скрылся. По данным veved.ru, подсудимый Руслан С. даже не пытался особо прятаться, а лишь на время залег на дно и, не боясь никаких последствий, свободно передвигался по Екатеринбургу на белом «Шевроле Круз».Однако информация о нахождении Руслана С. просочилась в полицейские круги, после чего он попал в поле зрения оперативников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Задержали Руслана С. на парковке у автоцентра «Белая башня», в автомобиле был найден и изъят пистолет Макарова (предположительно боевой, переделанный из травматического), а также магазин к нему с шестью патронами.После задержания Руслана С. отправили в СИЗО, по факту хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело (по информации издания бесфигурантное). Сам задержанный отказался что-либо объяснять полицейским.На следующей неделе в Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжится судебное разбирательство, приостановленное в ноябре 2018 года в связи с тем, что Руслан С. скрылся. В уголовном деле по обвинению его в вымогательстве есть немало шероховатостей, допущенных в ходе следствия. По мнению самого подсудимого, он стал жертвой оговора со стороны своего знакомого, который впоследствии был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Что характерно, оперативным сопровождением по делу о вымогательстве занимались также сотрудники ОБОП.