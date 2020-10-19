Екатеринбурженка стала жертвой брачного афериста
Криминал
Екатеринбурженка отдала мошеннику 1,1 миллиона рублей. Неизвестный представился военнослужащим иностранной армии.
В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она рассказала, что брачный аферист завладел ее денежными средствами в размере свыше 1,1 миллиона рублей. По словам женщина, с августа 2019 года по февраль 2020 года она переписывалась с малознакомым мужчиной, представившимся военнослужащим одной из зарубежных армий в звании генерала. Он убедил женщину, что служит в составе миротворческого контингента в одной из горячих точек.
Переписка велась в романтическом стиле. Лжегенерал заявил, что хочет прилететь в Екатеринбург, однако ему, по его словам, требуется финансовая помощь. Злоумышленник попросил деньги якобы на то, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелет в Россию спецрейсом. Потерпевшая поверила мужчине и перевела на указанные им счета крупную сумму. При этом новый знакомый заверил подругу по переписке, что по приезде в Екатеринбург вернет все деньги.
Через некоторое время переписка прекратилась. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Ущерб составил 1 миллион 114 тысяч рублей.
– По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она рассказала, что брачный аферист завладел ее денежными средствами в размере свыше 1,1 миллиона рублей. По словам женщина, с августа 2019 года по февраль 2020 года она переписывалась с малознакомым мужчиной, представившимся военнослужащим одной из зарубежных армий в звании генерала. Он убедил женщину, что служит в составе миротворческого контингента в одной из горячих точек.
Переписка велась в романтическом стиле. Лжегенерал заявил, что хочет прилететь в Екатеринбург, однако ему, по его словам, требуется финансовая помощь. Злоумышленник попросил деньги якобы на то, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелет в Россию спецрейсом. Потерпевшая поверила мужчине и перевела на указанные им счета крупную сумму. При этом новый знакомый заверил подругу по переписке, что по приезде в Екатеринбург вернет все деньги.
Через некоторое время переписка прекратилась. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Ущерб составил 1 миллион 114 тысяч рублей.
– По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
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