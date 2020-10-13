В Екатеринбурге задержали наркокурьеров из Питера с более чем 6,5 килограммами наркотиков

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В Екатеринбурге сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД на территории садового кооператива задержаны двое жителей Санкт-Петербурга 30 и 36 лет, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.При личном досмотре в спортивной сумке, принадлежащей одному из мужчин, был обнаружен свёрток с подозрительным веществом, как впоследствии было установлено - синтетическим наркотиком N-метилэфедроном массой около 400 граммов.При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место временного проживания фигурантов – хостел на улице Металлургов. В номере, который снимали подозреваемые, было обнаружено ещё 6,5 кг запрещённого вещества.Мужчины пояснили, что прибыли в столицу Урала специально для сбыта опасного продукта, который они планировали распространять через закладки. При проверке мест, указанных в качестве тайников, правоохранители изъяли пять упаковок с запрещёнными веществами по 100 граммов каждая.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч 3 ст. 30 ч. 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.На время следствия оба мужчины помещены под стражу. Максимальное наказание за подобное преступление составляет от 15 лет и до пожизненного лишения свободы.