В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в незаконном обороте алкоголя и табака на 10 млн рублей
Криминал
Фото: pxhere.com
В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 10 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчина приобрел более 3,1 тысячи пачек немаркированных сигарет и более 8,4 тысячи немаркированных бутылок алкоголя. 30 января этого года сотрудники полиции изъяли продукцию.
Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд для рассмотрения по существу.
Мужчина приобрел более 3,1 тысячи пачек немаркированных сигарет и более 8,4 тысячи немаркированных бутылок алкоголя. 30 января этого года сотрудники полиции изъяли продукцию.
Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд для рассмотрения по существу.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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