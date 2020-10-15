В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в незаконном обороте алкоголя и табака на 10 млн рублей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 10 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Мужчина приобрел более 3,1 тысячи пачек немаркированных сигарет и более 8,4 тысячи немаркированных бутылок алкоголя. 30 января этого года сотрудники полиции изъяли продукцию.Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд для рассмотрения по существу.