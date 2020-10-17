В Екатеринбурге полицейские задержали двух несовершеннолетних школьниц, которые делали закладки с амфетамином

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В Екатеринбурге оперативники задержали двух несовершеннолетних девушек, которые делали тайники с закладками в разных частях города. Как стало известно veved.ru, девушки были задержаны на улице Тобольской, одной из них 17 лет, второй всего 15. У младшей полицейские обнаружили при себе несколько свертков с амфетамином.Девушки не стали отрицать род своей деятельности, рассказав и указав полицейским, где они оставляли закладки, откуда их потом забирали покупатели, оплатившие вещество через интернет-магазин.Учитывая, что девушки еще не достигли совершеннолетия, материал передан в Следственный комитет. Вероятнее всего, ответственность понесет только старшая из них, а младшей придется провести время в спецучреждении для подростков.