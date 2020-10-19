Застолье в Екатеринбурге переросло в смертельную драку

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Пьяное застолье в Екатеринбурге, как это нередко бывает, закончилось конфликтом между собутыльниками и смертью одного из них. Как стало известно veved.ru, вечером 17 октября в садовом домике рядом с микрорайоном Птицефабрика выпивали двое мужчин – одному 58 лет, второму 28.В ходе застолья, посреди ночи между ними произошел конфликт, в ходе которой более молодой участник веселья несколько раз ударил своего оппонента, сломав ему несколько ребер, от чего тот потерял сознание. Спустя несколько минут мужчина умер.По данному факту сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Участник смертельной драки задержан полицейскими, ему грозит до 15 лет лишения свободы.