В Березовском задержали активиста запрещенной секты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском прошел обыск у активиста секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Возбуждено уголовное дело.«В Березовском, городе-спутнике Екатеринбурга, прошло по меньшей мере 5 обысков в жилищах местных «Свидетелей Иеговы». Был задержан 38-летний Константин Зотов, но после трехчасового допроса отпущен. Одним из обысков руководил сотрудник Следственного комитета РФ. Его сопровождали сотрудник ФСБ, сотрудник ЦПЭ и эксперт ЭКЦ ГУ МВД, которая вела фото- и видеосъемку. Постановление на обыск выдано Березовским городским судом», — написано на сайте СИ.Как сообщает ЕАН, ссылаясь на осведомленный источник, по итогам обыска в отношении Зотова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ «Участие в деятельности религиозной организации, запрещенной судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Ему грозит штраф до 600 тысяч рублей либо ограничение свободы до 1 года.