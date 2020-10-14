Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в грабеже

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД.Накануне в дежурную часть отдела полиции №6 обратился 39-летний житель Камышлова. Он рассказал, что неизвестный похитил у него сотовый телефон. Ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.– В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что в день происшествия потерпевший распивал в одной из квартир на улице Хвойной спиртные напитки с малознакомым приятелем. После этого между мужчинами произошел конфликт. В результате незнакомец несколько раз ударил заявителя и забрал мобильный телефон, – рассказали в УМВД.Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже. Им оказался 37-летний ранее судимый за «кражу» мужчина.– В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, – добавили в УМВД. – Похищенный телефон изъят и приобщен к материалам уголовного дула. Фигурант помешен под стражу.