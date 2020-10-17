В Екатеринбурге задержали бывшего владельца кафе, обвиняемого в сексуальном насилии

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В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины А., бывшего владельца кафе кавказской кухни, расположенного на выезде с Уралмаша на Серовский тракт. Он обвиняется в сексуальном насилии над жительницей города.По информации veved.ru, в июле этого года обвиняемый познакомился с девушкой и выехал с ней в лесопарковую зону, расположенную на берегу пруда в парке им. Лесоводов России.Там, в салоне внедорожника Toyota Land Cruiser 200 он стал приставать к девушке, но она не ответила ему взаимностью, после чего он пригрозил ей расправой, и, сломив волю потерпевшей, удовлетворил свои половые потребности, за что теперь ответит перед Уголовным кодексом УК РФ.На днях мужчину задержали оперативники уголовного розыска. Выяснилось, что ранее он уже дважды был судим за аналогичные преступления, но приговоры были крайне мягкими, хотя инкриминируемые преступления предусматривали наказание до 10 лет лишения свободы.