Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемых в угоне автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Полицейские Екатеринбурга задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля «Волга». Машина пропала во дворе одного из домов на улице Шишимской в ночь на 19 октября.– Указанный автомобиль заметили сотрудники дорожно-патрульной службы напротив дома № 17 на улице Шишимской. Полицейские обратили внимание, что у транспортного средства со стороны водителя сломан дверной замок, поврежден кожух рулевой колонки и соединены напрямую провода зажигания. Водитель и пассажир ГАЗ не смогли внятно объяснить автоинспекторам, куда они направляются и что делают в салоне данного автомобиля, – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Подозреваемых доставили в отдел полиции №13 для разбирательств и установления личности. Ими оказались безработные и ранее неоднократно судимые за имущественные преступления местные жители 1999 и 2001 годов рождения. Они сознались в угоне автомобиля и пояснили, что хотели покататься.– По факту неправомерного завладения транспортным средством в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье составляет 7 лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в УМВД.