Бывшему замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского вынесли приговор
Криминал
Судья Полевского городского суда Айрат Хафизов вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции местного ОМВД Сергея Галищева. Он обвинялся по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.1 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).
Сергею Галищеву грозило наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, но он отделался лишь штрафом в размере 75 тысяч рублей. По данным veved.ru, суд переквалифицировал вменяемую Галищеву ч.1 ст.322.1 УК РФ на менее тяжкую 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»), прекратив дело за истечением сроком давности.
В результате Галищев признан виновным только по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Известно, что прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на приговор.
Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что Галищев, находясь в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Полевскому (бывшее ОУФМС), принимал миграционные карты на иностранных граждан, заявления о регистрации по месту жительства, минуя установленную законом процедуру принятия таких документов в отсутствие принимающей стороны.
По версии следствия, в результате действий Галищева (он был задержан в декабре 2018 года силами свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности ГУ МВД), более 200 иностранных граждан получили возможность легально пребывать на территории Полевского городского округа. В последующем он был уволен в связи с утратой доверия.
В настоящее время в Полевском городском суде также рассматривается уголовное дело в отношении Дмитрия Муллаярова и Муродбека Содикова , обвиняемых по п. «а»ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Они были задержаны в июле 2018 года в ходе спецоперации сотрудников ОБОП и ФСБ, которые провели обыски в отделе по вопросам миграции ОМВД Полевского. Именно проведенные тогда мероприятия и вывели силовиков на Сергея Галищева.
Сергею Галищеву грозило наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, но он отделался лишь штрафом в размере 75 тысяч рублей. По данным veved.ru, суд переквалифицировал вменяемую Галищеву ч.1 ст.322.1 УК РФ на менее тяжкую 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»), прекратив дело за истечением сроком давности.
В результате Галищев признан виновным только по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Известно, что прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на приговор.
Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что Галищев, находясь в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Полевскому (бывшее ОУФМС), принимал миграционные карты на иностранных граждан, заявления о регистрации по месту жительства, минуя установленную законом процедуру принятия таких документов в отсутствие принимающей стороны.
По версии следствия, в результате действий Галищева (он был задержан в декабре 2018 года силами свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности ГУ МВД), более 200 иностранных граждан получили возможность легально пребывать на территории Полевского городского округа. В последующем он был уволен в связи с утратой доверия.
В настоящее время в Полевском городском суде также рассматривается уголовное дело в отношении Дмитрия Муллаярова и Муродбека Содикова , обвиняемых по п. «а»ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Они были задержаны в июле 2018 года в ходе спецоперации сотрудников ОБОП и ФСБ, которые провели обыски в отделе по вопросам миграции ОМВД Полевского. Именно проведенные тогда мероприятия и вывели силовиков на Сергея Галищева.
Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию
16 октября 2020
16 октября 2020
Жителя Североуральска признали виновным в убийстве двух человек
14 октября 2020
14 октября 2020