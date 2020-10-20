Бывшему замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского вынесли приговор

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Судья Полевского городского суда Айрат Хафизов вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции местного ОМВД Сергея Галищева. Он обвинялся по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.1 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).Сергею Галищеву грозило наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, но он отделался лишь штрафом в размере 75 тысяч рублей. По данным veved.ru, суд переквалифицировал вменяемую Галищеву ч.1 ст.322.1 УК РФ на менее тяжкую 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»), прекратив дело за истечением сроком давности.В результате Галищев признан виновным только по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Известно, что прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на приговор.Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что Галищев, находясь в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Полевскому (бывшее ОУФМС), принимал миграционные карты на иностранных граждан, заявления о регистрации по месту жительства, минуя установленную законом процедуру принятия таких документов в отсутствие принимающей стороны.По версии следствия, в результате действий Галищева (он был задержан в декабре 2018 года силами свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности ГУ МВД), более 200 иностранных граждан получили возможность легально пребывать на территории Полевского городского округа. В последующем он был уволен в связи с утратой доверия.В настоящее время в Полевском городском суде также рассматривается уголовное дело в отношении Дмитрия Муллаярова и Муродбека Содикова , обвиняемых по п. «а»ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Они были задержаны в июле 2018 года в ходе спецоперации сотрудников ОБОП и ФСБ, которые провели обыски в отделе по вопросам миграции ОМВД Полевского. Именно проведенные тогда мероприятия и вывели силовиков на Сергея Галищева.