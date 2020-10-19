В промзоне Екатеринбурга ликвидировали цех по розливу «паленки»

Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования

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В Екатеринбурге в промзоне на Старой Сортировке сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с оперативниками ГУ МВД России по Свердловской области выявлен цех по розливу алкогольного фальсификата.Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, в ходе осмотра помещений по улице Монтажников и улице Маневровой установлен факт производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки - водки, вина и коньяка.Обнаружено наливное устройство кустарного типа, предметы, применяемые для изготовления алкогольной продукции, более 1,9 тысяч литров этилового спирта «Этанол» (крепостью 95 %), около 250 литров спиртосодержащей жидкости и более 24 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных видов и наименований.Оборудование, сырье и готовая продукция изъяты.