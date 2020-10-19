В промзоне Екатеринбурга ликвидировали цех по розливу «паленки»
Криминал
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
В Екатеринбурге в промзоне на Старой Сортировке сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с оперативниками ГУ МВД России по Свердловской области выявлен цех по розливу алкогольного фальсификата.
Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, в ходе осмотра помещений по улице Монтажников и улице Маневровой установлен факт производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки - водки, вина и коньяка.
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
Обнаружено наливное устройство кустарного типа, предметы, применяемые для изготовления алкогольной продукции, более 1,9 тысяч литров этилового спирта «Этанол» (крепостью 95 %), около 250 литров спиртосодержащей жидкости и более 24 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных видов и наименований.
Оборудование, сырье и готовая продукция изъяты.
Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, в ходе осмотра помещений по улице Монтажников и улице Маневровой установлен факт производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки - водки, вина и коньяка.
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
Обнаружено наливное устройство кустарного типа, предметы, применяемые для изготовления алкогольной продукции, более 1,9 тысяч литров этилового спирта «Этанол» (крепостью 95 %), около 250 литров спиртосодержащей жидкости и более 24 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных видов и наименований.
Оборудование, сырье и готовая продукция изъяты.
УрФУ исполнилось 100 лет
19 октября 2020
19 октября 2020
Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
19 октября 2020
19 октября 2020
Екатеринбуржец украл в подъезде телефон у первоклассника
14 октября 2020
14 октября 2020
В ивдельской ИК-55 осужденные спрятали телефоны в рентгене
12 октября 2020
12 октября 2020