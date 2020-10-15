В столице Урала продолжают искать женщину, пропавшую год назад

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Юлии Николаевны Григорьевой. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.Женщина пропала в ночь на 19 ноября 2019 года, ее местонахождение до сих пор неизвестно. По данным следствия, последний раз Юлию видели около двух часов ночи 19 ноября у остановки на перекрестке улиц Расточная — Билимбаевская в Екатеринбурге.Приметы пропавшей: рост 160-165 см, темные волосы до плеч, среднее телосложение, карие глаза, шрам на животе. На момент исчезновения была одета: в оранжевый пуховик с темно-синими вставками и темно-синим меховым воротником, черную вязаную шапку, синие джинсы, черные кожаные полуботинки и серую кофту. На шее у нее была тонкая золотая цепочка.– Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении Юлии Николаевны Григорьевой, а также об обстоятельствах ее исчезновения, с убедительной просьбой сообщить соответствующую информацию по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Екатеринбурге: 8(343)354-06-40, с.т.8-912-605-27-97, либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61, или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется, – добавили в СКР.