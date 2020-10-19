Свердловские полицейские поймали педофила, домогавшегося до школьника из Невьянска

© Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в «насильственных действиях сексуального характера» в отношении школьника, сообщили veved.ru собственные информированные источники.События произошли еще три года назад в одной из квартир на ЖБИ. На тот момент ребенку было всего 9 лет. Сам он проживает со своей семьей в Невьянске.По неизвестным изданию причинам дело было возбуждено лишь спустя три года. Не исключено, что школьник, повзрослев, решил рассказать о произошедшем своим родителям.Мужчине вменяют два эпизода, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Известно , что ранее он уже был судим по крайне редкой ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), которую в свое время вменяли блогеру Руслану Соколовскому.