В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорный в минувшие выходные двое мужчин попытались ограбить продуктовый ларек, но им помешал владелец торговой точки. Как стало известно veved.ru вечером 17 октября в киоск на улице Латвийской зашли двое мужчин. Один из них перелез через прилавок, и, приставив к горлу продавца нож, потребовал деньги из кассы.
Неизвестно, чем бы все это закончилось дальше для женщины-реализатора, но в этот момент в павильон зашел владелец киоска, после чего нападавшие поспешили ретироваться. Одному из них удалось убежать, с другим завязалась драка на улице, очевидцами которой оказались горожане. Прибывшим на место полицейским удалось задержать грабителя, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Неизвестно, чем бы все это закончилось дальше для женщины-реализатора, но в этот момент в павильон зашел владелец киоска, после чего нападавшие поспешили ретироваться. Одному из них удалось убежать, с другим завязалась драка на улице, очевидцами которой оказались горожане. Прибывшим на место полицейским удалось задержать грабителя, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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