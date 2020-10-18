Пожилая екатеринбурженка перевела мошенникам 2,8 милллиона рублей
Криминал
Фото: hr-portal.ru
В Екатеринбурге 73-летняя женщина перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Пенсионерка обратилась в полицию 17 октября. Накануне ей позвонила женщина, которая якобы является сотрудницей банка и сообщила об утечке баз данных клиентов кредитной организации. Она рекомендовала ей, чтобы избежать хищения денег, перевести все имеющиеся средства на накопительный счет. После этого ей позвонил человек, представившийся сотрудником одного из силовых ведомств и посоветовал следовать всем инструкциям банка.
Позже женщина поняла, что её обманули.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Пенсионерка обратилась в полицию 17 октября. Накануне ей позвонила женщина, которая якобы является сотрудницей банка и сообщила об утечке баз данных клиентов кредитной организации. Она рекомендовала ей, чтобы избежать хищения денег, перевести все имеющиеся средства на накопительный счет. После этого ей позвонил человек, представившийся сотрудником одного из силовых ведомств и посоветовал следовать всем инструкциям банка.
Позже женщина поняла, что её обманули.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
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