В Екатеринбурге осудят женщину, обвиняемую в убийстве отца

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят женщину, которая обвиняется в убийстве отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, а начале июля этого года обвиняемая находилась в гостях у своих родителей и выпивала с ними ежедневно алкоголь. В один из вечеров женщина находилась во дворе родительского дома вместе со своим отцом. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, отец и с дочерью вступили в конфликт. В результате женщина вооружилась ножом и стала им замахиваться на отца.Действия женщины пресек сосед, проходивший мимо. Он отобрал у обвиняемой нож. После этого отец с дочерью переместились в квартиру, где продолжился конфликт. Женщина снова вооружилась ножом и ударил им в грудь отца. Мужчина скончался через два дня в больнице от колото-резаного ранения груди.Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.