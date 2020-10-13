В Екатеринбурге осудят женщину, обвиняемую в убийстве отца

16.36 Понедельник, 19 октября 2020
Криминал
В Екатеринбурге осудят женщину, которая обвиняется в убийстве отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, а начале июля этого года обвиняемая находилась в гостях у своих родителей и выпивала с ними ежедневно алкоголь. В один из вечеров женщина находилась во дворе родительского дома вместе со своим отцом. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, отец и с дочерью вступили в конфликт. В результате женщина вооружилась ножом и стала им замахиваться на отца.

Действия женщины пресек сосед, проходивший мимо. Он отобрал у обвиняемой нож. После этого отец с дочерью переместились в квартиру, где продолжился конфликт. Женщина снова вооружилась ножом и ударил им в грудь отца. Мужчина скончался через два дня в больнице от колото-резаного ранения груди.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале

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