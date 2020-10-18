Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке

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В лесу примерно в 12 километрах от Екатеринбурга обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Как сообщили veved.ru очевидцы, сегодня днем, 19 октября, они катались по бездорожью в районе Московского тракта и недалеко от стелы «Европа-Азия» нашли страшную находку. В руках у него был шприц.Горожане длительное время пытались дозвониться до дежурной части отдела полиции №9, после чего еще около часа ждали приезда полицейских. В настоящее время стражи порядка находятся на месте, ожидается прибытие сотрудников Следственного комитета.Что характерно, мужчина, которому на вид 45-50 лет, находился даже не тропинке или в лесу, а в кустарниках около небольшой мусорной свалки. Причина смерти будет установлена в ходе вскрытия.