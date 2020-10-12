В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла ножовщина
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге в пивном магазине на улице Крауля накануне днем между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в поножовщину. Двое мужчин (оба проживают на севере Свердловской области) поссорились в очереди, после чего один из них достал нож и трижды ударил им оппонента.
Сотрудники магазина вызвали пострадавшему скорую помощь, он был госпитализирован. Нападавший скрылся до приезда полиции.
По данным veved.ru, в короткие сроки, спустя несколько часов, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение нападавшего, задержав его. Он не стал отрицать своего участия в потасовке.
Сотрудники магазина вызвали пострадавшему скорую помощь, он был госпитализирован. Нападавший скрылся до приезда полиции.
По данным veved.ru, в короткие сроки, спустя несколько часов, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение нападавшего, задержав его. Он не стал отрицать своего участия в потасовке.
© Вечерние ведомости
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