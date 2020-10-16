Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор

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Житель Екатеринбурга Олег Сербиенко, который был похищен от стройплощадки корпорации «Атомстройкомплекс» 9 июля, подал апелляционные жалобы на приговор в отношении двух своих похитителей. Оба они, напомним, были приговорены лишь к условному сроку в связи тем, что активно сотрудничали со следствием.Кроме самого потерпевшего, обвинительный приговор в отношении подсудимого Черепанова обжаловала и прокуратура.Напомним, что уголовное дело о похищении Сербиенко было расследовано за месяц, в середине августа материалы были уже направлены в суд. В отношении третьего фигуранта дело еще расследуется.Информация о похищении Олега Сербиенко от стройплощадки на улице Шейнкмана, 86а, поступила ранним утром 9 июля в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин насильно усаживают третьего в ВАЗ-2114. После этого машина уезжает. Через несколько часов Сербиенко освободили, а оперативники ОБОП задержали похитителей.