В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии квартирных краж

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж. По версии следствия, мужчина проникал в частные жилые дома через окна и похищал ценные вещи.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники уголовного розыска в Кировском районе задержали с поличным 45-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж. Задержанный, разбив окно, тайно проник в коттедж по улице Рыбаков и похитил ценности. В ходе досмотра у него изъяли золотые изделия на сумму около ста тысяч рублей.– После установления личности задержанного выяснилось, что ранее он неоднократно судим: за кражи, грабеж и разбой, освободился из мест лишения свободы только в августе 2020 года. В процессе дальнейшей работы оперативникам удалось установить причастность подозреваемого еще как минимум к четырем хищениям из частных домов на территории Екатеринбурга. При этом предполагаемый «домушник» тщательно готовился к совершению преступлений. Как рассказали полицейские, он заранее присматривал дома посолиднее, затем одевал неприметную одежду и звонил в двери. Убедившись, что никого нет дома, он проникал в жилище через окно, – рассказали в УМВД.В отношении злоумышленника возбудили ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.