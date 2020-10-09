Екатеринбуржец перевел мошенникам более 600 тысяч рублей
Криминал
Фото: takt-tv.ru
В уральской столице 70-летний пенсионер перевел телефонным мошенникам свыше 600 тысяч рублей, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Накануне мужчина обратился в отдел полиции №13и сообщил, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что со счета мужчины кто-то пытается снять деньги, а чтобы отменить операцию он должен назвать номер своей карты. После этого мужчине позвонил ещё один «сотрудник банка» и рекомендовал обналичить все свои деньги.
«Затем гражданину поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Позвонивший лжесиловик посоветовал следовать всем инструкциям «представителей банка». Доверчивый гражданин согласился, снял часть накоплений и осуществил несколько переводов по 15 тысяч рублей на 22 абонентских номера, которые ему продиктовал злоумышленник. После этого, звонивший сказал пенсионеру обналичить всю оставшуюся сумму. Потерпевший снял свыше 300 тысяч рублей и также перевел на указанный неизвестным счет», - рассказали в МВД.
Общая сумма ущерба составила 628 292 рублей.
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Накануне мужчина обратился в отдел полиции №13и сообщил, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что со счета мужчины кто-то пытается снять деньги, а чтобы отменить операцию он должен назвать номер своей карты. После этого мужчине позвонил ещё один «сотрудник банка» и рекомендовал обналичить все свои деньги.
«Затем гражданину поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Позвонивший лжесиловик посоветовал следовать всем инструкциям «представителей банка». Доверчивый гражданин согласился, снял часть накоплений и осуществил несколько переводов по 15 тысяч рублей на 22 абонентских номера, которые ему продиктовал злоумышленник. После этого, звонивший сказал пенсионеру обналичить всю оставшуюся сумму. Потерпевший снял свыше 300 тысяч рублей и также перевел на указанный неизвестным счет», - рассказали в МВД.
Общая сумма ущерба составила 628 292 рублей.
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
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