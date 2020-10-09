Оперативники свердловского ОБОП задержали двух студентов-вымогателей

© Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области задержали двух студентов, которые под угрозой применения насилия вымогали 25 тысяч рублей у своего ровесника.Как стало известно veved.ru, в августе этого года отцу студента Екатеринбургского института физической культуры стало известно, что с его сына требуют деньги. Семья обратилась в полицию, после чего к делу подключились оперативники ОБОП. В результате оперативно-розыскных мероприятий факт вымогательства подтвердился, после чего двое молодых людей были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.