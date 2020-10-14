Адвокату из Екатеринбурга грозит срок за мошенничество и дачу взятки
Криминал
В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката и бизнесмена из Екатеринбурга Николая Фуфаева. Как сообщили в Следственном комитете РФ, он обвиняется по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 306, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере; заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения; дача взятки должностному лицу в крупном размере).
По версии следствия, в 2012 году в Екатеринбурге Фуфаев под предлогом передачи взятки сотруднику свердловского ГУ МВД похитил 300 тысяч рублей у предпринимателя, который потребовал их возврата. Не желая возвращать денежные средства, Николай Фуфаев посредством заведомо ложного доноса о якобы совершенном вымогательстве инициировал возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена.
Кроме того, в 2017 году адвокат передал тогда еще начальнику ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуарду Воронину взятку в виде
охотничьего карабина и сменного ствола к нему общей стоимостью 290 тысяч рублей за оказание им общего покровительства. По данному эпизоду Эдуарду Воронину вынесен приговор в июле этого года, он получил условный срок, так как активно сотрудничал со следствием.
Уголовное дело в отношении Фуфаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Николай Фуфаев известен также в Екатеринбурге как соучредитель ООО «Агропродукт», которое раньше выступало крупнейшим арендатором складов на оптовой торговой базе «Екатеринбургобщепит».
По версии следствия, в 2012 году в Екатеринбурге Фуфаев под предлогом передачи взятки сотруднику свердловского ГУ МВД похитил 300 тысяч рублей у предпринимателя, который потребовал их возврата. Не желая возвращать денежные средства, Николай Фуфаев посредством заведомо ложного доноса о якобы совершенном вымогательстве инициировал возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена.
Кроме того, в 2017 году адвокат передал тогда еще начальнику ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуарду Воронину взятку в виде
охотничьего карабина и сменного ствола к нему общей стоимостью 290 тысяч рублей за оказание им общего покровительства. По данному эпизоду Эдуарду Воронину вынесен приговор в июле этого года, он получил условный срок, так как активно сотрудничал со следствием.
Уголовное дело в отношении Фуфаева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Николай Фуфаев известен также в Екатеринбурге как соучредитель ООО «Агропродукт», которое раньше выступало крупнейшим арендатором складов на оптовой торговой базе «Екатеринбургобщепит».
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