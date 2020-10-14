В Екатеринбурге двое вооруженных ножом мужчин ограбили хостел
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге двое мужчин ограбили хостел, расположенный на Уралмаше, пригрозив его работникам ножом.
Как стало известно veved.ru от сотрудников хостела, ограбление произошло 15 октября. Внутрь зашли двое мужчин, которые пригрозив ножом двум работницам, забрали у них золотые изделия и порядка 40 тысяч рублей из сейфа.
Полицейским в сжатые сроки удалось установить личности нападавших, которыми оказались два ранее судимых местных жителя, которые уже сознались в содеянном. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Как стало известно veved.ru от сотрудников хостела, ограбление произошло 15 октября. Внутрь зашли двое мужчин, которые пригрозив ножом двум работницам, забрали у них золотые изделия и порядка 40 тысяч рублей из сейфа.
Полицейским в сжатые сроки удалось установить личности нападавших, которыми оказались два ранее судимых местных жителя, которые уже сознались в содеянном. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
© Вечерние ведомости
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