Прокуратура проверит случай с гибелью 3-летнего ребенка в Кировграде

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Кировграде прокуратура проверит случай с гибелью 3-летнего ребенка, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Сегодня, 16 октября, из ГБУЗ Свердловской области «Кировоградская центральная больница» поступило сообщение об обнаружении трупа ребенка. На теле 3-летней девочки были найдены следы насильственной смерти.По предварительным данным, мать малышки нанесла ей удары молотком в область головы, в результате чего девочка скончалась на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.«На место происшествия выезжали сотрудники ОВД Кировграда, в том числе из подразделения по делам несовершеннолетних, а также наши коллеги из регионального СКР для установления более точных обстоятельств произошедшего ЧП. Семья, в которую пришла беда, на учётах не состояла. Мужчина и женщина – сожители, это был их общий ребёнок, девочка посещала садик. По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки, их предназначение сейчас устанавливается. Женщина, вероятно, осознав, что она натворила, попыталась свести счёты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у неё не получилось, так как домой на обед пришёл её сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся», - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.