В Екатеринбурге мужчина избил свою 103-летнюю бабушку
Криминал
В уральской столице 55-летний мужчина избил свою 103-летнюю бабушку, об этом сообщает Е1.
Случай произошел на Громова, 61. Соседям пришлось вызывать полицию, которая позже вызвала скорую помощь женщине. Мужчина избивал её руками и ногами. Соседи также рассказали, что подобные инциденты происходят регулярно, но, даже если дело доходит до суда, внука отпускают.
Информацию подтвердили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Случай произошел на Громова, 61. Соседям пришлось вызывать полицию, которая позже вызвала скорую помощь женщине. Мужчина избивал её руками и ногами. Соседи также рассказали, что подобные инциденты происходят регулярно, но, даже если дело доходит до суда, внука отпускают.
Информацию подтвердили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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