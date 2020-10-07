В Екатеринбурге осудят детского массажиста, обвиняемого в педофилии
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге будут судить детского массажиста, обвиняемого в изнасиловании малолетних пациентов. Как сообщает KP.RU, ссылаясь на инсайдера, СКР уже завершил расследование.
32-летний Артем Аракелян работал в поликлинике при детской больнице №8. По подозрению в педофилии его задержали в апреле этого года. Жертвами мужчины стали три девочки в возрасте от 10 до 12 лет, в общей сложности дело насчитывает пять эпизодов. Девочки боялись рассказывать о произошедшем родителям, на признание первую из них подтолкнул документальный фильм о жертвах насилия. С одной из девочек у Аракеляна дошло до орального секса.
Сегодня массажиста ознакомили с обвинительным заключением. Чкаловский райсуд может назначить ему до 20 лет лишения свободы.
32-летний Артем Аракелян работал в поликлинике при детской больнице №8. По подозрению в педофилии его задержали в апреле этого года. Жертвами мужчины стали три девочки в возрасте от 10 до 12 лет, в общей сложности дело насчитывает пять эпизодов. Девочки боялись рассказывать о произошедшем родителям, на признание первую из них подтолкнул документальный фильм о жертвах насилия. С одной из девочек у Аракеляна дошло до орального секса.
Сегодня массажиста ознакомили с обвинительным заключением. Чкаловский райсуд может назначить ему до 20 лет лишения свободы.
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