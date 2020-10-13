Суд закрыл сайт, созданный уральским Telegram-королем Устиновым

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Кировский районный суд Уфы принял решение закрыть доступ к сайту ystav.net, который раньше принадлежал уральскому Telegram-королю Александру Устинову. Об этом сообщает ЕАН.Устинов находится под стражей уже два года. По версии следствия, он действовал в составе ОПГ, публиковавшей в интернете материалы, несоответствующие действительности и порочащие честь и репутацию их героев. Группа требовала «выкуп» – от пяти до 25 тысяч долларов – за непубликацию данных сведений. Так, пострадавшими оказались Игорь Сечин («Роснефть»), Андрей Костин (ВТБ), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители АО «Вентпром» и другие лица и крупные организации.Предполагается, что Устинову могли принадлежать и другие интернет ресурсы: ustav.net, rupolit.net, kompromatural.ru, Telegram-каналы «Устинов троллит» и «Мысли Тунгусова».Добавим, что сегодня также в Пресненском районном суде Москвы проходит предварительное слушание по уголовному делу преступной группы Устинова.