В Екатеринбурге осудят членов ОПГ, сбывавших наркотики

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят членов преступной группы, которые сбывали наркотические вещества через интернет. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД.Согласно версии следствия, наркосбытчики координировали свою деятельность через интернет, избегая личных контактов. Руководителей преступной группы распределил их по ролям: операторы, мелкие и оптовые курьеры. Созданная структура позволяла незаконно сбывать на территории Екатеринбурга наркотики в особо крупных размерах.– Однако, несмотря на усилия преступников, в мае 2020 года двое участников группы были задержаны в ходе операции правоохранительных органов. В руки оперативников попал оптовый курьер – мужчина 1993 года рождения и 24-летняя девушка, получившая от него расфасованные наркотики для розничного сбыта. Наркотические вещества весом свыше 263 граммов были изъяты из незаконного оборота, – рассказали в УМВД.Сейчас полицейские продолжают устанавливать личность иных граждан, входивших в состав преступной группы.– В отношении обоих подозреваемых были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации, – добавили в УМВД. – Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. В настоящее время материалы уголовных дел в отношении обвиняемых переданы в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.