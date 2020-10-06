Мошенники оформили на екатеринбуржца кредит на 1,1 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На жителя Екатеринбурга «банковские» аферисты оформили кредит на 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Вчера, 14 декабря, в отдел полиции №3 обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сказали, что на его имя открыт кредит в размере 1,1 миллиона рублей, который мужчина не оформлял. Звонившие убедили, что необходимо обналичить денежные средства, чтобы урегулировать вопрос, и перевести их на «резервные» счета. После этого неизвестные сказали гражданину установить на телефон специальную программу удаленного доступа. Заявителю пришли смс-уведомления с секретными кодами, которые он сообщил мошенникам. Затем, следуя по инструкции звонивших, мужчина через банкомат снял всю сумму. После этого к гражданину подъехал «курьер» и отвез его к другому банкомату, где потерпевший перевел деньги на указанные мошенниками счет.Звонки прекратились, и мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 187 тысяч рублей.– По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 3 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.