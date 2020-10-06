Мошенники оформили на екатеринбуржца кредит на 1,1 млн рублей
Криминал
На жителя Екатеринбурга «банковские» аферисты оформили кредит на 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Вчера, 14 декабря, в отдел полиции №3 обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сказали, что на его имя открыт кредит в размере 1,1 миллиона рублей, который мужчина не оформлял. Звонившие убедили, что необходимо обналичить денежные средства, чтобы урегулировать вопрос, и перевести их на «резервные» счета. После этого неизвестные сказали гражданину установить на телефон специальную программу удаленного доступа. Заявителю пришли смс-уведомления с секретными кодами, которые он сообщил мошенникам. Затем, следуя по инструкции звонивших, мужчина через банкомат снял всю сумму. После этого к гражданину подъехал «курьер» и отвез его к другому банкомату, где потерпевший перевел деньги на указанные мошенниками счет.
Звонки прекратились, и мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 187 тысяч рублей.
– По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 3 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Вчера, 14 декабря, в отдел полиции №3 обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сказали, что на его имя открыт кредит в размере 1,1 миллиона рублей, который мужчина не оформлял. Звонившие убедили, что необходимо обналичить денежные средства, чтобы урегулировать вопрос, и перевести их на «резервные» счета. После этого неизвестные сказали гражданину установить на телефон специальную программу удаленного доступа. Заявителю пришли смс-уведомления с секретными кодами, которые он сообщил мошенникам. Затем, следуя по инструкции звонивших, мужчина через банкомат снял всю сумму. После этого к гражданину подъехал «курьер» и отвез его к другому банкомату, где потерпевший перевел деньги на указанные мошенниками счет.
Звонки прекратились, и мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 187 тысяч рублей.
– По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 3 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
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