В отношении екатеринбуржца, зарезавшего соседку, возбудили уголовное дело

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбуржец зарезал соседку, которая заступилась за женщину с ребенком. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.По данным следствия, пьяный мужчина вечером 12 октября в квартире дома по улице Новгородцевой поссорился со своей женой. Женщина вышла в подъезд. Ссору услышала 61-летняя соседка, она вышла из квартиры и заступилась за женщину.Агрессия мужчины перешла на пожилую соседку. Подозреваемый зашел к ней в квартиру у нанес женщине множественные ножевые ранения. Пенсионерка скончалась от полученных повреждений на месте происшествия. Мужчину задержали прибывшие сотрудники полиции.– В рамках расследования уголовного дела следователем СКР в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе СКР.