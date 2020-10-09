Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении клиентки отеля «Рамада», которая несколько дней пользовалась различными услугами заведения на сумму более полумиллиона рублей, но так и не расплатилась с заведением.Как стало известно veved.ru из окружения руководства отелем (является гостиничным бизнесом семьи основателя корпорации «Маяк» Владимира Конькова), в марте этого года в Рамаду заселилась 38-летняя горожанка. Она прожила здесь более месяца в номере класса «люкс» (стоимость проживания составила более 270 тысяч рублей), пользовалась услугами ресторана (чек вышел на сумму более 300 тысяч рублей), прачечной и СПА.Выезжая из гостиницы, женщина предоставила подложные электронные копии платежных поручений на оплату услуг (их стоимость была оценена почти в 650 тысяч рублей). Не добившись от клиентки хоть какой-то оплаты и вразумительных объяснений произошедшего, представители отеля обратились с заявлениями в полицию.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).