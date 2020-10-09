Екатеринбуржец украл в подъезде телефон у первоклассника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, который подозревается в грабеже сотового телефона у школьника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.В отдел полиции №15 обратилась екатеринбурженка 1984 года рождения. Она рассказала, что неизвестный похитил у ее сына-первоклассника мобильный телефон в подъезде одного из домов на улице Машиностроителей.Полицейские отправились по указанному адресу, осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, с помощью которых удалось установить приметы злоумышленника. Всем наружным службам полиции были отправлены фоторобот грабителя и ориентировку с описанием его примет.Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался безработный и ранее судимый за аналогичное преступление житель Екатеринбурга 1980 года рождения. Задержанный полностью признал свою вину. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенный телефон. Сейчас он приобщен к материалам уголовного дела.Кроме того, в ходе разбирательств полицейские установили причастность гражданина к хищению инструментов из магазина по адресу Уральских рабочих, 43 стоимостью свыше 16 тысяч рублей.– В настоящее время в отношении задержанного возбуждены ряд уголовных дел – по статьям «грабеж» и «кража» соответственно. В первом случае санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, во втором – до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – добавили в УМВД Екатеринбурга.Сотрудники полиции также предполагают, что подозреваемый мог быть причастен и к другим подобным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Всем, кто, возможно, пострадал от его противоправных действий, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-15 либо 02.