В суд направили уголовное дело о незаконной рубке леса на Среднем Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В суд направлено дело о незаконной рубке леса с причинением ущерба на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Двое жителей Ачитского района обвиняются в незаконной рубке леса. По версии следствия, по договору аренды на период с июля прошлого года по май 2020 года организации предоставили лесной участок и разрешение на заготовку древесины в лесном массиве Афанасьевского участкового лесничества Ачитского участка ГКУ Свердловской области «Красноуфимское лесничество».Отец гендиректора компании, который не был официально трудоустроен, но выполнял административно-хозяйственные функции директора организации, и инженер лесопользования ввели в заблуждение предпринимателя, занимающегося производством изделий из дерева. Они сообщили ему, что он может самостоятельно рубить деревьев в определенном квартале лесничества. К рубке они отвели сосны с превышением объемов, указанных в лесной декларации, запросив у предпринимателя за срубленные деревья 150 тысяч рублей.Предприниматель и его работники, введенные в заблуждение, в результате незаконно спили 51 сосну общим объемом 72,113 кубических метра.– Действиями обвиняемых причинен ущерб Российской Федерации в сумме свыше 2,5 миллиона рублей. В целях взыскания причиненного преступлением ущерба прокуратура Ачитского района в интересах государства к обвиняемым направила в суд исковое заявление. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красноуфимский районный суд. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 7 лет, – добавили в свердловском надзорном ведомстве.