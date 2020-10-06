В свердловском селе женщина жестоко убила свою собаку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции вычислили, кто жестоко расправился с собакой по кличке «Мина» в селе Филькино. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».Как сообщил начальник-пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в дежурную часть райотдела обратились жители села Филькино. Они рассказали, что их односельчанка пыталась избавиться от тела питомца, при этом у животного имелись колото-резаные раны.– Участковый уполномоченный провел проверку и установил, что к гибели питомца причастна его хозяйка – местная жительница 1992 года рождения по имени Анастасия. Подозреваемая при опросе дала признательные показания, что убила пса в порыве ярости, находясь в состоянии токсического опьянения, а от главного вещдока намеревалась избавиться, выбросив его в овраг. Причиной варварского поступка якобы стало то, что голодная собака позарилась на продукты питания хозяйки. Вместо того, чтобы покормить домашнее животное, женщина схватила нож и несколько раз ударила в район расположения сердца. Раны оказались смертельными. Мадам ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, в частности за совершение кражи чужого имущества и угрозу убийством. В обоих случаях суд назначил ей наказание в виде обязательных работ. Кроме того, за неадекватное поведение ее лишили родительских прав на трех несовершеннолетних детей. До судебного разбирательства в отношении гражданки вынесена мера процессуального принуждения – обязательство о явке, – рассказал полковник Горелых.Дознание по делу продолжается.